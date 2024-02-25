"Осложняли многие факторы": биатлонистка из Швеции Эльвира Оберг отреагировала на критику эксперта выступления команды на ЧМ-2024

По словам шведской биатлонистки Эльвиры Эберг, начало чемпионата мира-2024 в Нове-Место (Чехии) было хорошим, у команды были медали, но потом спортсменка ощутила усталость.
"Спринт и пасьют прошли неплохо. После индивидуальной гонки я была не очень довольна, но решила, что это просто был не мой день", — призналась спортсменка.
Она призналась, что ознакомилась с прессой и обнаружила критику одного из экспертов в свой адрес. Этот момент был для неё трудным. Однако поддержка её сестры с большим опытом помогла ей. Эберг отметила, что чувствовала раздражение. Она считает, что эксперту не следовало так резко комментировать выступление сборной.
"Этот чемпионат мира осложняли многие факторы", — приводит слова биатлонистки Fondo Italia со ссылкой на подкаст Vinterpasset.
Напоминаем, что шведские биатлонисты стали обладателями трёх медалей в эстафетных гонках на чемпионате мира-2024, однако наград не было в личных гонках.
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