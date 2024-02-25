"Осложняли многие факторы": биатлонистка из Швеции Эльвира Оберг отреагировала на критику эксперта выступления команды на ЧМ-2024

Биатлонистка из Швеции Эльвира Оберг заявила, что чувствовала раздражение после критики экспертом чемпионата мира-2024

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По словам шведской биатлонистки Эльвиры Эберг, начало чемпионата мира-2024 в Нове-Место (Чехии) было хорошим, у команды были медали, но потом спортсменка ощутила усталость.

Фото: Self-photographed by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Спринт и пасьют прошли неплохо. После индивидуальной гонки я была не очень довольна, но решила, что это просто был не мой день", — призналась спортсменка.

Она призналась, что ознакомилась с прессой и обнаружила критику одного из экспертов в свой адрес. Этот момент был для неё трудным. Однако поддержка её сестры с большим опытом помогла ей. Эберг отметила, что чувствовала раздражение. Она считает, что эксперту не следовало так резко комментировать выступление сборной.

"Этот чемпионат мира осложняли многие факторы", — приводит слова биатлонистки Fondo Italia со ссылкой на подкаст Vinterpasset.

Напоминаем, что шведские биатлонисты стали обладателями трёх медалей в эстафетных гонках на чемпионате мира-2024, однако наград не было в личных гонках.

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