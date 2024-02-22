"Реально в нас не верили": биатлониста Ольга Зайцева рассказала о деталях эстафеты в Сочи-2014

Российская биатлонистка Ольга Зайцева вспомнила об эстафете в Сочи-2014

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010), трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта РФ, многолетний лидер сборной России Ольга Зайцева вспомнила об эстафете, прошедшей в Сочи в 2014 году. В этом время российская команда стала обладателем серебряной медали в биатлонной эстафете. Однако команду лишили награды из-за дисквалификации Зайцевой за нарушение антидопинговых правил.

Фото: Own work by Ximeg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Реально в нас не верили, в то, что будет медаль. Потому что на нас давили, что мы плохо тренируемся. В моём восприятии так было!" — передаёт слова спортсменки sports. ru.

Зайцева вспомнила, что затянула время во время стрельбы в положении лёжа, вследствие чего совершила промах.

Ольга Зайцева. История одной победы. На пути к Олимпу