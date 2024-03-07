Негатив может разрушать вас изнутри. 3 скрытых признака этого и как бороться с помощью упражнений

Негативные эмоции могут оказывать разрушительное воздействие на наше физическое и психическое здоровье. Вот три скрытых признака, которые могут свидетельствовать о том, что негатив влияет на вас изнутри...
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Проблемы с пищеварительной системой. Негативные эмоции могут вызывать расстройство желудка, запоры, вздутие живота и другие проблемы с пищеварительной системой.
Нарушения сна. Негативные мысли могут привести к бессоннице, беспокойному сну и другим нарушениям сна.
Ослабление иммунной системы. Негативные эмоции могут подавлять иммунную систему, делая вас более восприимчивыми к болезням. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно обратиться за помощью к врачу или психологу.
А что же говорит тело, посылая нам и другим людям сигналы, которые можно заметить невооруженным взглядом?
Используйте зеркало и обратите внимание на свои губы. Если уголки губ опущены или сжаты, это может указывать на наличие подавленной обиды. Попробуйте медленно и глубоко вдохнуть и во время выдоха расслабить губы, разжимая уголки. Это может помочь освободить зажатые эмоции и облегчить чувство обиды.
Феномен "ушки у бёдер". Мышцы в области бёдер играют важную роль в выражении наших сильных эмоций. Особенно детские обиды на наших родителей и старших членов семьи могут привести к тому, что мышцы в этой области становятся более развитыми и массивными, как с внешней, так и с внутренней стороны.
Как облегчить состояние чувства обиды
Упражнение "Сжимаем кулаки". Заметили ли вы, что когда вы чувствуете сильную обиду, ваши кулаки автоматически сжимаются? Попробуйте это осознать. Разомкните руки и расслабьте кулаки. Затем медленно сжимайте и разжимайте их несколько раз, представляя, что вы освобождаете и отпускаете обиду. Это может помочь вам освободиться от физического напряжения, связанного с обидой, и наладить эмоциональное равновесие.
Занимайтесь физическими упражнениями. Физические упражнения высвобождают эндорфины, которые обладают естественным обезболивающим и поднимающим настроение эффектом.
Окружите себя людьми, которые поддерживают вас и помогают вам чувствовать себя хорошо.
Негативные эмоции могут быть признаком более серьёзных проблем со здоровьем, и их необходимо лечить соответствующим образом и обратиться к специалисту.
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