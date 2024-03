Как повысить скорость обмена веществ без использования диеты? Ускоряем метаболизм физической активностью

Your browser does not support the audio element.

Обмен веществ, или метаболизм, играет важную роль в организме, определяя скорость расщепления пищи и превращения её в энергию. Если ваша цель — похудение, то вам необходимо знать, как ускорить свой метаболизм. Существует несколько способов достичь этого без использования диеты.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.