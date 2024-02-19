Мбаппе подписал контракт с "Реалом" и будет получать самую высокую зарплату в мадридском клубе

Marca: Мбаппе станет игроком «Реала» с самой высокой зарплатой

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

25-летний игрок "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом", где станет самым высокооплачиваемым игроком.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным издания Marca, Мбаппе начнёт играть за "Реал" в июле 2024 года. В начале февраля 25-летний футболист подписал контракт с мадридским клубом сроком на пять лет. Ожидается, что звезда ПСЖ станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала" с заработком около 50 миллионов евро. В эту сумму входит зарплата, подписной бонус и премии за достижения во время матчей.

Мбаппе играл за ПСЖ с лета 2017 года, когда парижский клуб арендовал перспективного нападающего, а затем выкупил его у "Монако" за рекордные 180 миллионов евро, что сделало футболиста самым дорогим игроком в мире младше 20 лет.

С марта того же года Мбаппе играет за сборную Франции, в составе которой неоднократно признавался лучшим игроком матчей на международных турнирах, в 2018 году завоевал титул чемпиона мира, а в 2022 стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу в Катаре.