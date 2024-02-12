Реабилитолог объяснил снизившуюся результативность Овечкина

Врач-остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский высказался о менее результативном текущем сезоне российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".
Эксперт согласился с тем, что Овечкин обладает отличной генетикой и имеет грамотный тренерский подход к тренировкам. Однако врач напомнил, что существует предел возможностей для каждого, даже самого уникального спортсмена, спортсмена, и рано или поздно наступает момент, когда новое поколение чемпионов выходит на передний план.
"У него отличная генетика, к тому же тренер выбирает грамотный подход к тренировкам. И все же рано или поздно наступает момент, когда спортсмен достигает определенного потолка и ему приходится уступать дорогу новому поколению чемпионов", — сказал Воробьевский, которого цитирует Газета.Ru.
Другой врач, физиотерапевт Евгения Мурашкина, поддержала мнение Воробьевского и отметила важность своевременной помощи и реабилитации для профессиональных спортсменов, особенно после травм. Она подчеркнула необходимость предоставления лечебной помощи и физиотерапии при даже минимальных повреждениях, чтобы спортсмены могли быстрее восстановиться и снова принять участие в соревнованиях.
По статистике, в текущем сезоне Овечкин забросил 12 шайб в 47 матчах, в то время как в прошлом сезоне он стал автором 42 голов в 73 играх.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.