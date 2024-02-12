Реабилитолог объяснил снизившуюся результативность Овечкина

Реабилитолог Воробьевский назвал генетику Овечкина отличной

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский высказался о менее результативном текущем сезоне российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт согласился с тем, что Овечкин обладает отличной генетикой и имеет грамотный тренерский подход к тренировкам. Однако врач напомнил, что существует предел возможностей для каждого, даже самого уникального спортсмена, спортсмена, и рано или поздно наступает момент, когда новое поколение чемпионов выходит на передний план.

"У него отличная генетика, к тому же тренер выбирает грамотный подход к тренировкам. И все же рано или поздно наступает момент, когда спортсмен достигает определенного потолка и ему приходится уступать дорогу новому поколению чемпионов", — сказал Воробьевский, которого цитирует Газета.Ru.

Другой врач, физиотерапевт Евгения Мурашкина, поддержала мнение Воробьевского и отметила важность своевременной помощи и реабилитации для профессиональных спортсменов, особенно после травм. Она подчеркнула необходимость предоставления лечебной помощи и физиотерапии при даже минимальных повреждениях, чтобы спортсмены могли быстрее восстановиться и снова принять участие в соревнованиях.

По статистике, в текущем сезоне Овечкин забросил 12 шайб в 47 матчах, в то время как в прошлом сезоне он стал автором 42 голов в 73 играх.