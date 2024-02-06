Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русский СПГ обходит санкции Запада с Востока
Глава СБУ Малюк вызван в Раду из-за скандала вокруг слежки за журналистами
Ученые обнаружили способность чаек адаптироваться к пищевым пристрастиям людей
Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро
Лилейник станет прекрасным украшением сада при правильной посадке
Тайны сновидений: история и психологические аспекты
"Роза Хутор" отметит десятилетие зимней Олимпиады в Сочи
Косметологи рассказали, зачем мужчины колют ботокс на самом деле
Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью
Бывший директор "Трактора" о том, что происходит с Овечкиным: "Стал жалеть себя"

Экс-директор "Трактора" считает, что Овечкин стал больше себя жалеть и больше отдыхать

1:39
Спорт

Возможные причины снижения результативности капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина были высказаны бывшим директором "Трактора" Андреем Баландиным.

Экс-директор "Трактора" считает, что Овечкин стал больше себя жалеть и больше отдыхать
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его Баландина, одна из причин может быть связана с тем, что Овечкин стал меньше тренироваться и больше отдыхать, жалея себя. Он полагает, что в предсезонной подготовке требования к себе были снижены, что привело к снижению его скорости игры, и он стал худшим игроком по этому показателю в команде.

"Одна из причин, почему Овечкин сбавил, — он стал жалеть себя, меньше тренироваться и больше отдыхать. Я могу предположить, что во время предсезонной подготовки были снижены к себе требования. У него сильно спала скорость, по ней он худший", — сказал Баландин в разговоре с "РБ Спорт".

Баландин выразил сомнения в том, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Вместе с тем, он подчеркнул, что Овечкин уже и так сделал многое для хоккея и является великим игроком даже без этого рекорда.

На данный момент Овечкин является лидером команды "Кэпиталз" по количеству бросков в ворота — 151, однако его средний показатель в 3,43 броска за игру ниже, чем в прошлом сезоне, когда он делал в среднем 4,03 броска за игру. Напомним, что в текущем сезоне Овечкин провел 44 матча в составе "Вашингтона" и набрал 31 (9+22) результативное действие. Его отставание от рекорда Гретцки по количеству голов в НХЛ составляет 63 шайбы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Планы помощи Украине от США и ЕС ведут её к неминуемой гибели Любовь Степушова В США назвали цель развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем Петр Ермилин Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие уличные бои, в Крынках боевики ВСУ в ловушке Дмитрий Плотников
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Ученые обнаружили способность чаек адаптироваться к пищевым пристрастиям людей
Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро
Лилейник станет прекрасным украшением сада при правильной посадке
Тайны сновидений: история и психологические аспекты
"Роза Хутор" отметит десятилетие зимней Олимпиады в Сочи
Косметологи рассказали, зачем мужчины колют ботокс на самом деле
Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью
Названы ошибки, которые автолюбители допускают чаще всего при самостоятельной замене колес
Экс-директор "Трактора" считает, что Овечкин стал больше себя жалеть и больше отдыхать
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова: заседание ЦИК России переносится на 8 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников