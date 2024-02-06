Бывший директор "Трактора" о том, что происходит с Овечкиным: "Стал жалеть себя"

Возможные причины снижения результативности капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина были высказаны бывшим директором "Трактора" Андреем Баландиным.
По его Баландина, одна из причин может быть связана с тем, что Овечкин стал меньше тренироваться и больше отдыхать, жалея себя. Он полагает, что в предсезонной подготовке требования к себе были снижены, что привело к снижению его скорости игры, и он стал худшим игроком по этому показателю в команде.
"Одна из причин, почему Овечкин сбавил, — он стал жалеть себя, меньше тренироваться и больше отдыхать. Я могу предположить, что во время предсезонной подготовки были снижены к себе требования. У него сильно спала скорость, по ней он худший", — сказал Баландин в разговоре с "РБ Спорт".
Баландин выразил сомнения в том, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Вместе с тем, он подчеркнул, что Овечкин уже и так сделал многое для хоккея и является великим игроком даже без этого рекорда.
На данный момент Овечкин является лидером команды "Кэпиталз" по количеству бросков в ворота — 151, однако его средний показатель в 3,43 броска за игру ниже, чем в прошлом сезоне, когда он делал в среднем 4,03 броска за игру. Напомним, что в текущем сезоне Овечкин провел 44 матча в составе "Вашингтона" и набрал 31 (9+22) результативное действие. Его отставание от рекорда Гретцки по количеству голов в НХЛ составляет 63 шайбы.
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