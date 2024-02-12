"Набегалась": российская биатлонистка Слепцова высказалась о возможном возвращении в спорт

39-летняя словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина заявила о решении возобновить карьеру в биатлоне. На фоне новости на вопрос о возможном возвращении в спорт ответила российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Слепцова.
Она отметила, что восхищается Кузьминой. Однако у россиянки не вернётся в спорт из-за отсутствия сил и желания.
"Нет желания возвращаться, потому что в свое время отдала все силы, набегалась. Даже если бы был чемпионат мира в Ханты-Мансийске, я бы все равно не вернулась", — призналась Слепцова в эфире Okko.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.