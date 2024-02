"Набегалась": российская биатлонистка Слепцова высказалась о возможном возвращении в спорт

39-летняя словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина заявила о решении возобновить карьеру в биатлоне. На фоне новости на вопрос о возможном возвращении в спорт ответила российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Слепцова.

Фото: Picture taken by Marcus Cyron is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license