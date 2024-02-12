"Набегалась": российская биатлонистка Слепцова высказалась о возможном возвращении в спорт

Биатлонистка из РФ Слепцова заявила, что не готова вернуться в спорт

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39-летняя словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина заявила о решении возобновить карьеру в биатлоне. На фоне новости на вопрос о возможном возвращении в спорт ответила российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Слепцова.

Фото: Picture taken by Marcus Cyron is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она отметила, что восхищается Кузьминой. Однако у россиянки не вернётся в спорт из-за отсутствия сил и желания.

"Нет желания возвращаться, потому что в свое время отдала все силы, набегалась. Даже если бы был чемпионат мира в Ханты-Мансийске, я бы все равно не вернулась", — призналась Слепцова в эфире Okko.

Светлана Слепцова о завершении карьеры