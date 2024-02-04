Биатлонистка из Словакии Анастасия Кузьмина продолжает тренироваться и возобновит карьеру в биатлоне

Словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина заявила о решении возобновить карьеру в биатлоне

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила о желании возобновить карьеру. Она прекратила участвовать в гонках в 2019 году. Но в 2024 году решила участвовать в чемпионате Европы в Брезно-Осрблье, где оказалась на 59 месте во время спринтерской гонки и на 39 месте в пасьюте.

Фото: Own work by Martin Rulsch, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Идея появилась, когда наша команда Кузьминых готовилась к чемпионату мира по летнему биатлону в Осрблье. Представители Ассоциации биатлона Словакии, заметив, что я продолжаю тренироваться, подошли и предложили: "Раз вы в такой хорошей форме, почему бы не попробовать снова?" — призналась Кузьмина.

Она заявила о желании продвигаться в словацкий биатлон, чтобы принести успех команде.

Спортсменка рассказала, 4,5 года её тренировки проходили в лёгком темпе. Потом она начала тренироваться 2-3 раза в день шесть дней подряд. Сначала Кузьмина планировала готовиться на родине, но в ноябре пришлось ехать за границу из-за малого количества снега в Осрблье.

"Наш 16-летний сын-лыжник поехал с нами, и это было здорово, потому что мы были спарринг-партнёрами друг для друга", — цитирует спортсменку сайт IBU.

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