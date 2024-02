"Я очень рада за Лагрейда": российская биатлонистка Слепцова поделилась впечатлениями от спринта на ЧМ

В спринтерской гонке на Чемпионате мира по биатлону победил Стурла Лагрейд, вторым оказался Йоханнес Бё, третьим — Ветле Шостад Кристиансен. По словам российских спортсменов Светланы Слепцовой и Николая Круглова, гонка была "огнищем".

Фото: Picture taken by Marcus Cyron is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license