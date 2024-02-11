"Я очень рада за Лагрейда": российская биатлонистка Слепцова поделилась впечатлениями от спринта на ЧМ

В спринтерской гонке на Чемпионате мира по биатлону победил Стурла Лагрейд, вторым оказался Йоханнес Бё, третьим — Ветле Шостад Кристиансен. По словам российских спортсменов Светланы Слепцовой и Николая Круглова, гонка была "огнищем".
"С одной стороны, я расстроена, что Йоханнес не выиграл, а с другой — я очень рада за Лагрейда, потому что ему никто сегодня не помешал победить. Сегодня наконец-то он первый, а не второй", — поделилась Слепцова.
В эфире Okko Круглов отметил, что гонка была динамичной с первой минуты, лидеры менялись. Он искренне порадовался за Лагрейд, который отлично "отстрелялся" на рубежах и использовал шанс, предоставленный Бё.
"Стурла справился и выгрыз буквально эти 3,5 секунды. Завтра в гонке преследования будет рубилово с первой секунды", — добавил Круглов.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.