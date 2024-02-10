Юрист рассказала, что будет с причастными к приёму Валиевой запрещённых препаратов

Юрист Анцелиович: лица, из-за которых Валиева принимала запрещённые препараты, понесут ответственность

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Юрист Анна Анцелиович заявила о возможном уголовном преследовании лиц, связанных с использованием запрещённых препаратов юной фигуристкой Камилой Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперт отметила, что в случае нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязательно проводит расследование.

Кроме того, существует уголовная статья, которая усиливает ответственность за использование запрещённых препаратов в отношении молодых спортсменов. Это вопрос уже находится в компетенции следственных органов.

"У нас есть уголовная статья об использовании в отношении спортсмена запрещённых препаратов, где предусмотрена повышенная ответственность за использование в отношении несовершеннолетних спортсменов. Этим уже занимаются следственные органы", — сказала Анцелиович, которую цитирует Metaratings.

Ранее спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть дела фигуристки, в которой была опровергнута версия случайного попадания допинга в её организм.