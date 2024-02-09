В РУСАДА пояснили, может ли дисквалифицированная Валиева участвовать в ледовых шоу

В РУСАДА предупредили, что участие Валиевой в шоу в отдельных случаях может удвоить срок санкции

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прокомментировало возможность участия фигуристки Камилы Валиевой в ледовых шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года и лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Пекина-2022.

Однако в настоящее время спортсменка всё ещё указана в описании шоу команды тренера Этери Тутберидзе, где ее описывают как чемпионку мира среди юниоров.

Представители РУСАДА подчеркнули, что в участии Валиевой в ледовых шоу отсутствует риск запрещённого сотрудничества, если при этом она не выполняет функции тренера или советника других спортсменов в отношении тренировок, тактики, техники, питания или медицинских вопросов.

"В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции", — пояснили в пресс-службе РУСАДА.

Таким образом, РУСАДА пока не видит проблемы с участием Валиевой в ледовых шоу, при условии, что она не занимается тренировочным процессом и не предоставляет советы другим спортсменам. Остается открытым вопрос о том, как это соответствует правилам дисквалификации, особенно с участием определённых организаций.