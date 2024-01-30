Эти ошибки в тренажёрном зале ведут к отсутствию прогресса и травмам: не игнорируйте их

Распространённые ошибки в тренажёрном зале

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

В тренажёрном зале многие допускают ошибки, в результате которых не видно прогресса.

Фото: flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Неправильная разминка

Без разминки риск получения травмы возрастет. Этот этап необходим для подготовки тела к поднятию тяжестей или кардиотренировкам. Разминка способствует притоку крови к мышцам, помогая им расширяться и сокращаться с максимальной эффективностью.

Правильная разминка — это такая разминка, при которой ваши мышцы совершают полный диапазон движений и повышается частота сердечных сокращений. Лучший подход к этому — динамическая растяжка. Этот тип растяжки основан на движении. Махи ногами, лёгкая работа с бандажом и выпады с отягощением — примеры этой разминки.

Другой тип растяжки — статическая растяжка. Хотя она имеет свои преимущества во время восстановления после тренировки, современная спортивная медицина не рекомендует делать это перед тренировкой.

Неправильный выбор упражнений

Две основные ошибки, связанные с этим, — выполнение изолирующих упражнений перед комплексными подъёмами и недостаточный отдых между тренировками. Например, выполнение сгибаний рук гантелями перед становой тягой может привести к тому, что ваши ноги будут недостаточно натренированы. То же самое может произойти с несколькими упражнениями с отягощениями, если в вашей тренировке во главу угла ставятся изолирующие движения, пишет bodybuilding. com.

Правильная разминка