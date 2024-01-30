Эти ошибки в тренажёрном зале ведут к отсутствию прогресса и травмам: не игнорируйте их

В тренажёрном зале многие допускают ошибки, в результате которых не видно прогресса.
Неправильная разминка
Без разминки риск получения травмы возрастет. Этот этап необходим для подготовки тела к поднятию тяжестей или кардиотренировкам. Разминка способствует притоку крови к мышцам, помогая им расширяться и сокращаться с максимальной эффективностью.
Правильная разминка — это такая разминка, при которой ваши мышцы совершают полный диапазон движений и повышается частота сердечных сокращений. Лучший подход к этому — динамическая растяжка. Этот тип растяжки основан на движении. Махи ногами, лёгкая работа с бандажом и выпады с отягощением — примеры этой разминки.
Другой тип растяжки — статическая растяжка. Хотя она имеет свои преимущества во время восстановления после тренировки, современная спортивная медицина не рекомендует делать это перед тренировкой.
Неправильный выбор упражнений
Две основные ошибки, связанные с этим, — выполнение изолирующих упражнений перед комплексными подъёмами и недостаточный отдых между тренировками. Например, выполнение сгибаний рук гантелями перед становой тягой может привести к тому, что ваши ноги будут недостаточно натренированы. То же самое может произойти с несколькими упражнениями с отягощениями, если в вашей тренировке во главу угла ставятся изолирующие движения, пишет bodybuilding. com.
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