Медведев обогнал Шарапову по сумме призовых, заработанных за спортивную карьеру

Даниил Медведев за свою карьеру заработал больше призовых, чем Шарапова

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Российский теннисист Даниил Медведев превзошел Марию Шарапову в общей сумме заработанных призовых за карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В текущем сезоне 27-летний Медведев достиг финала Australian Open, но уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

За свои выступления на Australian Open Медведев получил 1,1 миллиона долларов, что увеличило его общую сумму призовых до 39,2 миллиона долларов за всю его карьеру.

В свою очередь, Мария Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, заработала 38,7 миллионов долларов. Таким образом, Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по сумме заработанных призовых.