Российский теннисист Даниил Медведев превзошел Марию Шарапову в общей сумме заработанных призовых за карьеру.
В текущем сезоне 27-летний Медведев достиг финала Australian Open, но уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
За свои выступления на Australian Open Медведев получил 1,1 миллиона долларов, что увеличило его общую сумму призовых до 39,2 миллиона долларов за всю его карьеру.
В свою очередь, Мария Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, заработала 38,7 миллионов долларов. Таким образом, Медведев вышел на первое место среди российских теннисистов по сумме заработанных призовых.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.