Супруга Медведева продемонстрировала своё отношение к выходу мужа в финал Australian Open — 2024

Супруга Медведева поддержала мужа, вышедшего в финал Australian Open-2024

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даже не присутствуя непосредственно на Открытом чемпионате Австралии-2024, супруга Даниила Медведева, Дарья, не скрывает своей поддержки и радости за успех мужа. Она опубликовала фотографию Даниила в своих социальных сетях, добавив символ сердца и смайлик, который подразумевает, что нужно сохранять тайну ("лицо, держащее палец у рта").

Фото: commons.wikimedia.org by LacosteWiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В полуфинале Australian Open — 2024 Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге мира, сумел победить немецкого теннисиста и олимпийского чемпиона 2020 года Александра Зверева, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Счёт матча составил 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

За свой второй титул на "Большом шлеме" Медведев сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера, который занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Это будет интересное противостояние, которое многие фанаты тенниса ждут с нетерпением.