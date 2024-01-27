Даже не присутствуя непосредственно на Открытом чемпионате Австралии-2024, супруга Даниила Медведева, Дарья, не скрывает своей поддержки и радости за успех мужа. Она опубликовала фотографию Даниила в своих социальных сетях, добавив символ сердца и смайлик, который подразумевает, что нужно сохранять тайну ("лицо, держащее палец у рта").
В полуфинале Australian Open — 2024 Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге мира, сумел победить немецкого теннисиста и олимпийского чемпиона 2020 года Александра Зверева, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Счёт матча составил 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.
За свой второй титул на "Большом шлеме" Медведев сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера, который занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Это будет интересное противостояние, которое многие фанаты тенниса ждут с нетерпением.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.