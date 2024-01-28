Гол-лакросс "Трактора" принёс ему победу в Омске над "Авангардом"

"Авангард" и "Трактор" обменялись девятью голами в Омске, а победили уральцы

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

В чемпионате КХЛ в Омске 28 января прошёл матч между "Авангардом" и "Трактором". В итоге победили челябинцы 5:4, хотя уступали по ходу встречи 0:3

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Но если по порядку, то первый гол игры забил вернувшийся в строй лидер "Авангарда" Владимир Ткачёв. Он прорвался к воротам и в одиночку переиграл голкипера.

Ещё два гола забили у хозяев Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов. А вот дальше стали забрасывать уже уральцы. Сначала отличился омский воспитанник в их составе — Сергей Калинин. 2:3 стало же после гола Рыкова.

Во втором периоде хозяева сыграли ещё провальнее — 0:2 именно по его итогам. У "Трактора" большинство реализовал Сошников, после этого сибиряки сменили вратаря — Хомченко на Андрея Мишурова. А затем гол забил Виталий Кравцов — 4:3.

Казалось бы, на старте третьего отрезка омичи счёт быстро сравняли — с фланга успешно бросил Рид Буше. Но на 47-й гол-лакросс (то есть из-за ворот голкиперу за шиворот) сотворил Максим Шабанов. Эта шайба и стала победной. До конца игры хозяева так и не сумели больше сравнять цифры на табло.

"Сегодня радует только то, что стало понятно — мы попадаем в плей-офф. Это отлично. В целом по игре — снова сами себя загоняем в беду, а потом достаём жилы, напрягаем, начинаем вытаскивать. Начали отличный первый период, далее допустили удаления, потом ошибки, потом опять произошли удаления, затем вновь ошибки. Конечно, в таких условиях сложно победить в игре. Она и так шла качелями, с большим количеством моментов с обеих сторон", — оценил встречу главный тренер "ястребов" Михаил Кравец. В остальных матчах дня итоги были такими:

"Динамо" (Мн) — "Сибирь" 4:1,

"Северсталь" — ЦСКА 2:6,

"Сочи" — "Куньлунь" 3:4 от,

"Нефтехимик" — "Лада" 0:2,

"Барыс" — "Ак Барс" 1:3,

"Адмирал" — "Салават Юлаев" 5:4 от,

"Амур" — "Металлург" 2:3.

В таблице КХЛ "Металлург" идёт на первом месте, "Авангард" на втором, далее их преследует СКА.

Ранее мы писали, что "Авангард" обыграл "Ак Барс" 4:2.