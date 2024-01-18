В Госдуме рассказали, как будут выглядеть ОИ-2024 без российских спортсменов

Депутат Журова: Олимпиада очень много теряет без россиян

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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова поделилась своим мнением по поводу того, как будут выглядеть Олимпийские игры, на которых не будет спортсменов из России.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

Депутат отметила, что все спортсмены традиционно стремятся попасть на Олимпиаду, для них это апофеоз карьеры. Но сегодня спорт попал под стойкое влияние политики, пишет Газета.Ru.

Есть много видов спорта, в которых русские традиционно являются лидерами, напомнила олимпийская чемпионка.

"Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян", — сказала Журова.

Ранее МОК принял решение допустить на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе, и если будет соблюдён ряд строгих требований.