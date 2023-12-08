МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

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Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже, но только в качестве нейтральных спортсменов.

Фото: rsport.ria.ru

Портал Чемпионат сообщает, что российские и белорусские атлеты, которые квалифицируются в своих видах спорта, смогут участвовать в Олимпийских играх, но они должны соревноваться как нейтральные атлеты без отображения национальной принадлежности.

Также спортсмены не должны иметь связи с государственными военными структурами и органами национальной безопасности.

Не допускаются те спортсмены и члены команд, которые активно поддерживают спецоперацию.

Любые государственные символы, касающиеся России и Беларуси, нежелательны на Олимпийских играх, и государственные чиновники этих стран не будут приглашены на торжества или соревнования.

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