Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже, но только в качестве нейтральных спортсменов.
Портал Чемпионат сообщает, что российские и белорусские атлеты, которые квалифицируются в своих видах спорта, смогут участвовать в Олимпийских играх, но они должны соревноваться как нейтральные атлеты без отображения национальной принадлежности.
Также спортсмены не должны иметь связи с государственными военными структурами и органами национальной безопасности.
Не допускаются те спортсмены и члены команд, которые активно поддерживают спецоперацию.
Любые государственные символы, касающиеся России и Беларуси, нежелательны на Олимпийских играх, и государственные чиновники этих стран не будут приглашены на торжества или соревнования.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.