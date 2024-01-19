Очередной этап КР по биатлону стартовал с необычного формата

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Этап Кубка России по биатлону в Ижевске начался необычным "прологом"

1:48
Спорт » Одиночные виды

Биатлонисты в Ижевске приняли участие в необычном "прологе" — дуэльной стрельбе в составе команд перед официальным стартом четвёртого этапа Кубка России. Этот формат создает дополнительные возможности для экспериментов и развлечения для спортсменов и зрителей.

Этап Кубка России по биатлону в Ижевске начался необычным "прологом"
Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Олимпийский комитет России поддерживает новые возможности для спорта в период международной изоляции, что позволяет организаторам турниров внедрять новые форматы соревнований. В данном случае организаторы "Ижевской винтовки" внедрили "пролог" в виде дуэльной стрельбы в командном формате.

Спортсмены состязаются в составе четырёх команд, и лучшая из них получит дополнительный приз в размере 1 миллиона рублей на конец сезона. Этот эксперимент добавляет интереса к соревнованиям и позволяет биатлонистам выйти за пределы стандартных форматов.

Биатлонный "пролог" в Ижевске включил в себя дуэльную стрельбу, и победителями стали Виктор Плицев и Наталья Гербулова. Этот формат предоставляет возможность соревноваться в стрельбе один на один без лыжных этапов, что добавляет разнообразия к обычным гонкам. Об этом сообщают Известия.

Следующие этапы Кубка России в Ижевске будут проведены в традиционной программе с индивидуальной гонкой, спринтом и большим масс-стартом. Участники будут соревноваться на биатлонном комплексе имени Демидова.

Сезон Кубка России по биатлону не обходится без интересных событий, и лидерские позиции в общем зачете остаются под угрозой изменений. Лучшие биатлонисты, включая Александра Логинова, Александра Поварницына и Эдуарда Латыпова, готовы сразиться за победу в Ижевске.

Будем следить за развитием событий в Ижевске и ожидать захватывающих гонок на этапе Кубка России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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