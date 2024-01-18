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ЦСКА в гостях пропустил четыре гола от "Авангарда" и проиграл

ЦСКА проиграл "Авангарду" в Омске

2:05
Спорт » Командные виды » Хоккей

ЦСКА и "Авангард" в чемпионате КХЛ сыграли 17 января в Омске, и в итоге победили в этом противостоянии сибиряки 4:1.

ЦСКА проиграл "Авангарду" в Омске
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Ударным у хозяев получился уже первый период — 3:0. Голы у них друг за другом забили Николай Прохоркин, Игорь Мартынов и Никита Холодилин.

Во втором периоде гости играли кардинально сильнее, "Авангард" почти всё время лишь отбивался, но в результате успешно. Множество угроз нейтрализовал здесь его вратарь Павел Хомченко. Один гол гости всё же оформили, но не более — его автором стал Сергей Плотников. В ещё одном эпизоде получили право на буллит, но не реализовали его. Хотя исполнявший его игрок делал всё неплохо.

В третьем периоде же "ястребы" ещё успешнее играли в обороне и лучше контратаковали. ЦСКА не спасли ни большинство, ни штурм в самой концовке с шестым полевым игроком вместо голкипера. Более того, на последней секунде омичи забили в пустые ворота — его автором был Томаш Юрчо.

Итого победа "ястребов" 4:1.

"Мы отыграли матч в целом довольно хорошо, результат положительный. Есть нюансы, конечно, вопросы по второму периоду. Здесь, думаю, всё-таки повлияли наши три гола и наша хорошая игра в первом периоде, когда мы не выходили из зоны ЦСКА, всё делали правильно. Нас выручил вратарь, ему большая благодарность. Это была игра с таким серьёзным соперником после тяжёлой поездки, может, где-то подустали после первого периода. Но в третьем отрезке смогли вернуться, достойно отыграли "5 на 6" и забрали важные два очка", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.

В других матчах дня результаты были таковы:

"Динамо" (Минск) — "Куньлунь" 2:5,

СКА — "Амур" 6:2,

"Автомобилист" — "Адмирал" 4:2,

"Трактор" — "Северсталь" 0:1.

Ранее мы сообщали, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в шоу в Пекине в конце января.

Пресс-конференция после матча "Авангард" - ЦСКА
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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