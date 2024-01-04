Фигуристка Загитова призналась, что поддерживает Путина, выдвинувшего кандидатуру на президентские выборы

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Фигуристка Алина Загитова призналась в своей солидарности с главой РФ Владимиром Путиным, который решил выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в России, запланированные на март 2024 года.

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Загитова напомнила, что Путин всегда оказывал российским спортсменам всевозможную поддержку, поэтому она готова сделать всё от неё зависящее, чтобы ответить президенту тем же. Слова фигуристки передаёт агентство городских новостей "Москва".

"Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко", — сказала Загитова.

О своём намерении выдвинуть кандидатуру на пост президента РФ Путин объявил в конце декабря 2023 года.