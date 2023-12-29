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Ирина Роднина сравнила жизнь в российской столице и Нью-Йорке: Москва для жизни лучше

1:03
Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала своё мнение по поводу жизни в Москве и Нью-Йорке.

Ирина Роднина сравнила жизнь в российской столице и Нью-Йорке: Москва для жизни лучше
Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сама Роднина с 1990 по 2002 годы проживала в США.

Депутат Госдумы согласилась, что жизнь в этих двух городах сильно различается.

"Жизнь в США совершенно другая, нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк", — сказала Роднина в разговоре со Sports.ru.

Десятикратная чемпионка мира считает, что архитектура Москвы намного красивее и интереснее, чем в Нью-Йорке. Поэтому если встаёт вопрос выбора между этими двумя городами, она, по её признанию, выбирает Москву.

Ранее фигуристка Татьяна Навка призналась, что ей очень не нравилось жить в Америке, а сейчас, по её словам, там "вообще кошмар" — очень грязно и огромное количество бомжей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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