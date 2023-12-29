Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала своё мнение по поводу жизни в Москве и Нью-Йорке.
Сама Роднина с 1990 по 2002 годы проживала в США.
Депутат Госдумы согласилась, что жизнь в этих двух городах сильно различается.
"Жизнь в США совершенно другая, нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк", — сказала Роднина в разговоре со Sports.ru.
Десятикратная чемпионка мира считает, что архитектура Москвы намного красивее и интереснее, чем в Нью-Йорке. Поэтому если встаёт вопрос выбора между этими двумя городами, она, по её признанию, выбирает Москву.
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