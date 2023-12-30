Названа роль спорта в борьбе с негативными проявлениями стресса

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стресс — это реакция организма на разнообразные воздействия, включая эмоции, температурные изменения и инфекции. Он играет важную роль в жизни человека, способствуя его физическому и эмоциональному развитию.

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Тем не менее, ученые выявили, что стресс может привести к притуплению чувства опасности и замедлению реакции на раздражители. Спорт, согласно исследованию ученых из Базельского университета, снижает вредное воздействие стресса, особенно при психосоциальных напряжениях на работе. Регулярные тренировки делают организм более устойчивым к внешним воздействиям и уменьшают риск невротических расстройств и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Профессор Маркус Гербер подчеркивает ценность исследования, демонстрирующего связь между физиологическим состоянием и психосоматическими расстройствами. Отсутствие физической подготовки, по его словам, может увеличивать риск для здоровья, включая повышение "плохого" холестерина в стрессовых ситуациях, сообщает JustSport.

Другие исследования также подтверждают положительное влияние физической активности на способность человека справляться со стрессом и сохранять психофизическое здоровье.