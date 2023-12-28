Курение и спорт: как никотин влияет на спортивные показатели

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Никотин, действуя как стимулятор, усиливает выделение норадреналина, активизирует симпатическую нервную систему и улучшает когнитивные функции.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Курение влияет на общую выносливость, увеличивая пульс и сократимость сердца, но на практике не приносит преимущества в аэробной работе из-за увеличения монооксида углерода в крови, мешающего переносу кислорода.

Влияние курения на силовые тренировки менее выражено, однако курильщики проигрывают в силовой выносливости из-за быстрой утомляемости мышц.

Хотя спортсмены могут использовать никотин в некурительных формах, исследования не подтверждают его положительный эффект на спортивные показатели. Воздержание от курения может восстановить активность цитохромоксидазы через несколько недель.

Хотя курение и спорт несовместимы, физическая активность может снизить риски смертельных заболеваний, связанных с курением, даже если отказ от него не произошел.