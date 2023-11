Your browser does not support the audio element.

В пятницу президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил "последствиями" подписантам Всемирного антидопингового кодекса, которыми являются все национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации, за возможное участие в Играх дружбы в России.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0