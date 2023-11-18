WADA под угрозой раскола: почему Игры дружбы вызывают контрзаявки и предостережения

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В пятницу президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пригрозил "последствиями" подписантам Всемирного антидопингового кодекса, которыми являются все национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации, за возможное участие в Играх дружбы в России.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0

"Физиономический анализ кое-что значит в нашем деле", — говорил доктор Ватсон Виталия Соломина Шерлоку Холмсу Василия Ливанова в бессмертной советской экранизации рассказов Конан Дойла.

И глядя на президента WADA в ходе пятничного семичасового заседания совета учредителей этой организации, никак нельзя было предположить, что этот человек — один из тех, чьими руками властные органы в международном спорте пытаются подчинить Россию своей воле. Молодой, прогрессивный, доброжелательный, с играющей улыбкой на устах, умеющий к месту пошутить. С кем еще дружить, если не с такими людьми приятной наружности?

Но "кое-что" — это далеко не "всё". В пятницу выяснилось, что одной из основных целей мероприятия WADA было пальнуть новым мощным залпом предостережений и даже угроз по идее организовать в России Всемирные игры дружбы. Которые, как известно, совершенно не позиционируются как замена Олимпийским играм или каким-либо другим крупным соревнованиям. Однако сравнивать между собой Олимпиаду и Игры дружбы, конечно же, будут. Сравнения и поиск оптимума вообще присущи людской природе. "Рыба ищет где глубже, а человек где лучше", — поговорка придумана не просто так. Об этом сообщает РИА Новости.

И организации, которые ныне устанавливают порядки в мировом спорте, почувствовали, что сравнения могут быть не в их пользу. Международный олимпийский комитет устами его президента Томаса Баха сначала косвенно осудил попытки организации "политизированных спортивных мероприятий" — хотя какая политика в намерении организовать праздник, где не будет изгоев, непонятно. А затем глава департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод уже конкретно призвал все страны игнорировать Игры дружбы.

При этом МОК пока все-таки не говорит о том, что тех, кто все-таки примут приглашение России участвовать в этих соревнованиях, накажут. А вот Банька уже этим грозит.

"Возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия", — многозначительно заявил президент Всемирного антидопингового агентства на пресс-конференции по итогам заседания совета учредителей.

И это уже прямой выпад в нашу сторону.

Подобную угрозу руководство WADA объясняет следующим: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) остается лишенным статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. А согласно этому документу, страна с национальной антидопинговой организацией без статуса соответствия не может организовывать крупные спортивные мероприятия. Но есть, как говорится, нюанс.

А заключается он в следующем. То, что WADA творит в отношении РУСАДА, иначе как сущим произволом назвать трудно. Санкции по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), связанные с делом московской антидопинговой лаборатории, закончились уже почти год назад — в декабре 2022 года. Однако восстанавливать полноценный статус нашего антидопингового агентства, несмотря на то, что оно функционирует, и конкретно к его операционной деятельности претензий никаких нет, WADA не спешит. Организация выкатила трехступенчатый план этого восстановления, по которому РУСАДА все еще на первой стадии — WADA оценивает, выполнены ли все критерии.

Причем конкретики с их стороны никакой, Хотя в пятницу прозвучали слова о необходимости проведения очного аудита РУСАДА — и сожаления, что в нынешних геополитических условиях провести его затруднительно, все равно ноль информации о сути претензий. В чем они, остается только гадать.

Но, как известно, среди различных вариантов правильный, скорее всего, самый очевидный. А он в том, что сейчас, когда российский спорт находится под колоссальным давлением, оставить РУСАДА лишенным статуса соответствия для МОК и WADA — один из немногих способов подвести под санкции хоть какую-то правовую базу. Например, в рекомендациях исполкома МОК написано, что Россия не может проводить международные соревнования. Но на то это и рекомендации, чтобы им можно было не следовать.

А во Всемирном антидопинговом кодексе действительно прописано, что оргкомитеты крупных соревнований (major events) "должны делать все возможное, чтобы не проводить их в странах, где… национальная антидопинговая организация не соответствует кодексу".

Что в этой ситуации российской стороне делать? Правильно — держать удар и идти до конца. И делом доказывать свою правоту. Политические причины санкций в отношении нашего спорта очевидны, кажется, уже абсолютно всем. Прессинг с каждым месяцем только усиливается. И угрозы МОК и WADA тем, кто согласится приехать в Россию на Игры дружбы, вполне возможно, вскоре приобретут конкретный характер. Например, в виде отстранения национальных олимпийских комитетов тех стран, чьи спортсмены будут участвовать в наших соревнованиях. К этому надо быть готовым — но делом чести будет в любом случае организовать такие Игры, чтобы мир понял: это не мы идем на раскол, а они хотят нас изолировать.

И, конечно — здесь даже можно согласиться с тревогой WADA о том, как будет организован на Играх дружбы допинг-контроль, — надо до мельчайших деталей продумать всю организацию соревнований в этом направлении. Возможно, изучить опыт заокеанских профессиональных лиг, которые сами организуют контроль по линии антидопинга, не обращая внимание ни на какое WADA. Это яркий пример того, что на этой организации свет клином не сошелся. Но все шаги здесь должны быть четко выверены — и тогда они приведут нас к результату, которого мы все ждем.

WADA отстранило Россию на 4 года. Рассказываем хронологию допинг-скандала простым языком.