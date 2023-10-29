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Хоккеист Адам Джонсон умер от пореза шеи коньком во время матча

0:41
Спорт

Пресс-служба хоккейного клуба "Ноттингем Пантерз" подтвердила уход из жизни нападающего Адама Джонсона. В трагическом инциденте, произошедшем на матче чемпионата Англии, он получил серьезное ранение горла от конька.

Хоккеист Адам Джонсон умер от пореза шеи коньком во время матча
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Форвард потерял сознание прямо на льду, а площадь была залита кровью. Позже стало известно, что Адам Джонсон скончался в больнице, сообщает "Чемпионат".

"Нам будет очень не хватать его. Покойся с миром, Адам", — говорится в заявлении команды.

Адам Джонсон провел 13 матчей за "Питтсбург" с 2018 по 2020 годы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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