Хоккеист Адам Джонсон умер от пореза шеи коньком во время матча

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Пресс-служба хоккейного клуба "Ноттингем Пантерз" подтвердила уход из жизни нападающего Адама Джонсона. В трагическом инциденте, произошедшем на матче чемпионата Англии, он получил серьезное ранение горла от конька.

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Форвард потерял сознание прямо на льду, а площадь была залита кровью. Позже стало известно, что Адам Джонсон скончался в больнице, сообщает "Чемпионат".

"Нам будет очень не хватать его. Покойся с миром, Адам", — говорится в заявлении команды.

Адам Джонсон провел 13 матчей за "Питтсбург" с 2018 по 2020 годы.

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