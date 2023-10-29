Пресс-служба хоккейного клуба "Ноттингем Пантерз" подтвердила уход из жизни нападающего Адама Джонсона. В трагическом инциденте, произошедшем на матче чемпионата Англии, он получил серьезное ранение горла от конька.
Форвард потерял сознание прямо на льду, а площадь была залита кровью. Позже стало известно, что Адам Джонсон скончался в больнице, сообщает "Чемпионат".
"Нам будет очень не хватать его. Покойся с миром, Адам", — говорится в заявлении команды.
Адам Джонсон провел 13 матчей за "Питтсбург" с 2018 по 2020 годы.
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