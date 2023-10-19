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Путин: руководители МОК сделали участие в ОИ политической привилегией, не имеющей отношения к спорту

1:10
Спорт

Олимпийские игры всегда являлись международным праздником спорта, объединявшим страны. Однако теперь отбор участников на Игры связан исключительно с политикой, а никак не со спортом. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме "Россия — спортивная держава".

Путин: руководители МОК сделали участие в ОИ политической привилегией, не имеющей отношения к спорту
Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Путин напомнил, что занятие спортом — право каждого человека, а Олимпийские игры всегда объединяли страны и народы в этом отношении.

Однако в наши дни суть олимпийского движения, к сожалению, изменилась, а что-то важное и вовсе кануло в лету, отметил президент. Теперь на Игры приглашают не лучших спортсменов, как раньше, а тех, кто сделал необходимые "политические жесты".

"Так, благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения", — отметил Путин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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