Олимпийские игры всегда являлись международным праздником спорта, объединявшим страны. Однако теперь отбор участников на Игры связан исключительно с политикой, а никак не со спортом. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме "Россия — спортивная держава".

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.