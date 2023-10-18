Багаж российской делегации восхитил китайцев — NetEase

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Прибытие российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин весьма впечатлило жителей Китая, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

Фото: Kremlin.ru

За несколько часов до прибытия российского президента в аэропорту столицы Китая приземлились четыре больших транспортных самолёта. В них размещались багаж российской делегации, который включал несколько автомобилей, различное оборудование и даже кухонные принадлежности, говорится в материале (перевод "Прайм").

По словам авторов материала, они ещё не встречались с таким серьёзным отношением к визита иностранных делегаций.

"Это вполне понятно, что в России переживают из-за специфики китайской кухни и того, что президент и его команда к ней могут быть не готовы. Поэтому они взяли с собой поваров и кухонные принадлежности. Однако решение привезти с собой столь внушительный автопарк действительно интригует. Русские умеют удивлять", — резюмировали авторы издания.

Президент России принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. 17 октября глава государства побеседовал с другими участниками, в том числе с президентом Монголии и премьер-министром Таиланда. 18 октября он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

А гонконгский телеканал Phoenix рассказал о том, как был организован банкет для высокопоставленных участников Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь".

В центре стола, установленного в Золотом зале Дома народных собраний, китайские художники создали мини-панораму, тематически связанную с историей Великого Шелкового пути и современным международным торгово-экономическим сотрудничеством. На золотой скатерти рядом с приборами были выставлены флаги стран, участвующих в инициативе "Пояса и пути".

Гостям подавали утку по-пекински, говяжью грудинку, пельмени с крабами и другие блюда.