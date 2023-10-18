Нападающий Родриго Силва может покинуть "Реал Мадрид"

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Форвард Родриго Силва может покинуть "Реал", как сообщает "Newsinfo". Мадридский клуб рассматривает вариант продажи бразильского футболиста из-за недовольства его поведением в повседневной жизни.

Фото: Wikipedia

Кроме того, "Реал" может взять на рассмотрение возможность продажи Родриго, оцениваемого в 100 миллионов евро, чтобы освободить средства для возможной покупки Килиана Мбаппе или Эрлинга Холланда, чья стоимость составляет 250 миллионов евро.

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