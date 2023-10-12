Сборная России по футболу победила впервые за полгода

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче, который прошел в Москве. Единственный гол был забит на 40-й минуте Федором Чаловым, который впервые смог порадовать болельщиков, играя за национальную команду. Однако еще два гола российской команды были отменены из-за офсайдов.

Фото: Openverse

В предыдущем матче, сборная России, находясь под временной дисквалификацией от участия в турнирах УЕФА и ФИФА, одержала победу над сборной Ирака в Санкт-Петербурге 26 марта (со счетом 2:0).

В сентябре российская национальная команда сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (со счетом 1:1 и 1:2) и также сыграла вничью с командой Катара в Дохе (со счетом 1:1), сообщает РБК-Спорт.

Матч, проходивший на стадионе "Динамо" в Москве, посетили 20,152 болельщика.

Следующий матч сборная России проведет 16 октября в Анталье (Турция) против сборной Кении.

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