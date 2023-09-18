Российский футболист Александр Головин, выступающий за "Монако", был включен в символическую сборную пятого тура чемпионата Франции по версии газеты L'Équipe.
Головин проявил себя 17 сентября, забив гол и сделав результативную передачу во время матча с командой "Лорьян". Игра завершилась со счетом 2:2.
Это уже второй матч подряд, в котором российский футболист проявил себя. В предыдущем туре его также включили в символическую сборную, вместе с еще одним российским полузащитником Далером Кузяевым, который играет за "Гавр".
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