Головин во второй раз подряд был включен в сборную тура Лиги 1

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футболист Александр Головин, выступающий за "Монако", был включен в символическую сборную пятого тура чемпионата Франции по версии газеты L'Équipe.

Фото: Openverse

Головин проявил себя 17 сентября, забив гол и сделав результативную передачу во время матча с командой "Лорьян". Игра завершилась со счетом 2:2.

Это уже второй матч подряд, в котором российский футболист проявил себя. В предыдущем туре его также включили в символическую сборную, вместе с еще одним российским полузащитником Далером Кузяевым, который играет за "Гавр".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Goal Aleksandr GOLOVIN (17' - ASM) FC LORIENT - AS MONACO (2-2) 23/24