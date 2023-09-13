На стадионе "ЦСКА-Арена" в Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024, в котором команда ЦСКА встречалась с "Динамо". Игра завершилась победой бело-голубых со счетом 4:1.
Армейцы начали этот сезон с худшим стартом в Континентальной хоккейной лиге с сезона 2010/2011. В текущем сезоне под руководством Сергея Фёдорова они одержали лишь две победы в шести матчах: против "Адмирала"и "Нефтехимика".
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