Лионель Месси приобрел роскошный особняк в США за более чем 10 миллионов евро

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Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины, Лионель Месси, приобрел особняк в США стоимостью более 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport. Этот роскошный дом находится в Форт-Лодердейле, курортном городе на восточном побережье южной Флориды.

Фото: openverse

Особняк Месси располагает восемью спальнями общей площадью 976 квадратных метров. На его территории есть бассейн, тренажерный зал, спа-центр и даже два пирса.

Этот особняк расположен неподалеку от тренировочного центра и стадиона клуба "Интер Майами".

36-летний аргентинский футболист подписал контракт с "Интер Майами" в летнее трансферное окно.

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