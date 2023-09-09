"Арсенал" официально расторг контракт с Пепе

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"Арсенал" расторг контракт с форвардом Николя Пепе. Об этом сообщает официальный веб-сайт лондонской команды.

Фото: Openverse

Игрок сборной Кот-д'Ивуара присоединился к "канонирам" летом 2019 года, перейдя из "Лилля". За время своего пребывания в английской команде он провел 111 матчей в различных турнирах.

В прошлом сезоне Пепе играл на правах аренды в "Ницце", где сумел забить 8 голов в 28 матчах.

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