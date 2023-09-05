Китайская штангистка установила два мировых рекорда на чемпионате мира в Эр‑Рияде

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Китайская штангистка Цзян Хуэйхуа установила два мировых рекорда в весовой категории до 49 кг на чемпионате мира в Эр-Рияде.

Фото: openverse.org

Во вторник, Цзян Хуэйхуа одержала победу, установив новые рекорды в толчке (120 кг) и сумме (215 кг). В рывке 25-летняя спортсменка показала результат 95 кг. Второе место в рывке заняла мировая рекордсменка Хоу Чжихуэй из Китая (95+116), а третье призовое место досталось американке Джордан Делакруз (88+112), сообщает Матч ТВ.

Чемпионат мира завершится 17 сентября.

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