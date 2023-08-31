Роналду побил мировой рекорд по голам в национальных чемпионатах

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард футбольной команды "Аль-Наср" — Криштиану Роналду — установил новый мировой рекорд, как сообщается на официальном веб-сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Фото: Openverse

Португальский футболист завершил матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаб" (со счетом 4:0) с результативным дублем, оба мяча были забиты с пенальти. Таким образом, его общее количество голов в национальных чемпионатах достигло 517. Этот показатель позволил ему опередить предыдущий рекорд, принадлежавший Йозефу Бицану и Ференцу Пушкашу, которые забили по 515 голов.

Стоит отметить, что в данном рейтинге не учитываются голы, забитые в рамках региональных лиг. Именно по этой причине в списке отсутствуют легенды футбола, такие как Пеле и Ромарио, а также другие известные бомбардиры.

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