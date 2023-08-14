"Аль-Наср" хочет подписать бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Де Хеа

0:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который в настоящее время выступает Криштиану Роналду, проявляет заинтересованность к бывшему вратарю "Манчестер Юнайтед" — Давиду Де Хеа.

Фото: www.standard.co. uk/sport/football/david-de-gea-man-united-brighton-premier-league-top-four-b982766.html?itm_source=Internal&itm_channel=homepage_banner&itm_campaign=breaking-news-ticker&itm_content=3

Также в борьбе за подписание футболиста участвует "Бавария". Руководство мюнхенской команды вышло с собственным предложением испанцу, и в настоящее время вратарь рассматривает данное предложение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД АПЛ В 140 МЛН! ДЕ ХЕА УХОДИТ В РЕАЛ МАДРИД | СВЕЖИЕ ТРАНСФЕРНЫЕ СЛУХИ 2023