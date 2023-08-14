"Аль-Наср" хочет подписать бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Де Хеа

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который в настоящее время выступает Криштиану Роналду, проявляет заинтересованность к бывшему вратарю "Манчестер Юнайтед" — Давиду Де Хеа.
Также в борьбе за подписание футболиста участвует "Бавария". Руководство мюнхенской команды вышло с собственным предложением испанцу, и в настоящее время вратарь рассматривает данное предложение.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.