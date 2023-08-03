Джейк Пол жёстко высказался о Макгрегоре

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Видеоблогер Джейк Пол, известный своей страстью к боксу и смешанным единоборствам, недавно поделился своим мнением о бывшем чемпионе UFC в двух дивизионах Коноре МакГрегоре.

Фото: https://www.instagram.com/jakepaul/

Джейк Пол высказал свои опасения по поводу личных боев Конора МакГрегора, пролив свет на свои собственные мысли.

"Конор Макчикен — алкоголик и наркоман. Он борется с несколькими проблемами, которые в конечном итоге приведут его к тюремному заключению. Похоже, что основное внимание сместилось с его боевой карьеры на то, чтобы просто не попасть в неприятности с законом", — приводит слова Пола MMA Fighting.

В настоящее время МакГрегор активно участвует в реалити-шоу "The Ultimate Fighter", где он возглавляет свою команду против команды Майкла Чендлера. Кульминацией этого взаимодействия станет бойцовский поединок двух команд после завершения сезона. Точная дата проведения поединка пока не разглашается, но болельщики с нетерпением ждут возвращения МакГрегора в октагон.

Последний поединок с участием Конора МакГрегора состоялся два года назад, летом 2021 года. МакГрегор сражался с американским бойцом Дастином Пуарье, в результате чего МакГрегор получил тяжелейшую травму ноги. Эта неудача стала последним выходом МакГрегора на ринг, поэтому болельщики с нетерпением ждут его возвращения к соревновательной деятельности.

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