"Пари Сен-Жермен" выплатит Килиану Мбаппе бонус за лояльность в размере 40 млн евро

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"Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") будет обязан выплатить своему нападающему Килиану Мбаппе бонус за лояльность в размере 40 млн евро, сообщает Foot Mercato.

Фото: "Твиттер" "Пари Сен-Жермен"

Парижский клуб искал способы избежать этих выплат. Однако футболист никогда не выражал желания покинуть "ПСЖ". Ранее Мбаппе заявил, что не будет продлевать свой контракт, срок которого истекал летом 2024 года.

Во время турне "ПСЖ" по Японии нападающий был исключен из состава команды.

Килиан Мбаппе перешел в "ПСЖ" в 2017 году и с тех пор является неотъемлемой частью успеха команды. Он пять раз становился чемпионом Франции и трижды побеждал в Кубке страны. Кроме того, в составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года и стал вторым призёром в 2022 году.

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