Киберспортивная команда состоящая из русских и украинцев Team Spirit выиграла крупнейшем коммерческом состязании по Dota 2 в Эр-Рияде.
Турнир Riyadh Masters 2023 является крупнейшим чемпионатом в истории игры, с призовым фондом в 15 миллионов долларов.
Всего в состязании принимали участие 20 команд из разных стран. Team Spirit играла против шведской Team Liquid. Состав проиграл в первом сете, но наверстал в трех последующих и вышел победителем с 5 миллионами долларов.
В марте команда перенесла тренировочный офис из Москвы в Белград, объясняя это тем, что у такого спорта нет границ и привязки к определенной территории.
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