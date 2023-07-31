Русско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2

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Киберспортивная команда состоящая из русских и украинцев Team Spirit выиграла крупнейшем коммерческом состязании по Dota 2 в Эр-Рияде.

Фото: cdn.cloudflare.steamstatic. com/apps/dota2/images/dota_react/heroes/social/muerta.jpg

Турнир Riyadh Masters 2023 является крупнейшим чемпионатом в истории игры, с призовым фондом в 15 миллионов долларов.

Всего в состязании принимали участие 20 команд из разных стран. Team Spirit играла против шведской Team Liquid. Состав проиграл в первом сете, но наверстал в трех последующих и вышел победителем с 5 миллионами долларов.

В марте команда перенесла тренировочный офис из Москвы в Белград, объясняя это тем, что у такого спорта нет границ и привязки к определенной территории.

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