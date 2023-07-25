Йорди Рейна, форвард "Торпедо" из Москвы, поделился своим мнением о сравнении жизни в России и США в интервью с "РБ Спорт".
По словам Рейны, он считает, что жизнь в России гораздо лучше, чем за океаном.
"Какая страна лучше — США или Россия? Без сомнений, Россия! В настоящее время я проживаю в Москве, и мне здесь очень комфортно. Я люблю свой район, всё удобно, и я восхищаюсь высокими зданиями", — подчеркнул Рейна.
24 июля "Торпедо" одержало победу над "Химками" в матче второго тура Первой лиги. Команда, возглавляемая Жозепом Клотетом, завершила игру со счетом 2:1.
После двух туров "Торпедо" занимает третье место в турнирной таблице первенства, набрав шесть очков.
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