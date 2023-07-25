Форвард "Торпедо" заявил, что Россия лучше США

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йорди Рейна, форвард "Торпедо" из Москвы, поделился своим мнением о сравнении жизни в России и США в интервью с "РБ Спорт".

Фото: s-cdn.sportbox. ru/images/styles/upload/fp_fotos/50/c9/768bad4ac5029848fbce55b4cb45e720640c70719aedf702192426.jpg

По словам Рейны, он считает, что жизнь в России гораздо лучше, чем за океаном.

"Какая страна лучше — США или Россия? Без сомнений, Россия! В настоящее время я проживаю в Москве, и мне здесь очень комфортно. Я люблю свой район, всё удобно, и я восхищаюсь высокими зданиями", — подчеркнул Рейна.

24 июля "Торпедо" одержало победу над "Химками" в матче второго тура Первой лиги. Команда, возглавляемая Жозепом Клотетом, завершила игру со счетом 2:1.

После двух туров "Торпедо" занимает третье место в турнирной таблице первенства, набрав шесть очков.

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