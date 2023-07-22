Итальянский велогонщик Якопо Венцо погиб во время первого этапа гонки Junioren Rundfahrt в Австрии. Печальную новость подтвердила пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, за которую выступал Венцо.
Причиной его безвременной кончины стало падение, произошедшее на одном из участков гонки.
"Он был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее в спорте. Вся команда выражает соболезнования его семье, друзьям и тем, кому он был дорог", — заявление команды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера", предпочитает уединённый образ жизни.