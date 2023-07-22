17-летний велогонщик погиб в результе падения с горы в Австрии

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Итальянский велогонщик Якопо Венцо погиб во время первого этапа гонки Junioren Rundfahrt в Австрии. Печальную новость подтвердила пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, за которую выступал Венцо.

Фото: ohiooutside. com

Причиной его безвременной кончины стало падение, произошедшее на одном из участков гонки.

"Он был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее в спорте. Вся команда выражает соболезнования его семье, друзьям и тем, кому он был дорог", — заявление команды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🚴‍♂️ Велогонки по Австрии, разгром чешского «Динамо» и возвращение Шунина | ВТБ тренировочные сборы