Петербургский футбольный клуб "Зенит" официально подписал контракт с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФК "Зенит".
Соглашение с Фернандесом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским клубом "Интернасьонал", куда он перешел в декабре 2022 года. Срок действия арендного соглашения был рассчитан до конца 2023 года.
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