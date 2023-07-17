Пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Марио Фернандеса

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Петербургский футбольный клуб "Зенит" официально подписал контракт с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФК "Зенит".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Соглашение с Фернандесом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским клубом "Интернасьонал", куда он перешел в декабре 2022 года. Срок действия арендного соглашения был рассчитан до конца 2023 года.

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