РФС и УЕФА договорились о совместном проведении турниров

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) достигли договоренности об организации турниров развития. Об этом сообщил в субботу ТАСС президент РФС Александр Дюков..

Фото: Соц.сети РФС

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая. В турнирах принимали участие как молодежные женские, так и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования частично финансировались УЕФА.

Чемпионами турнира развития УЕФА стала женская сборная России. В турнире также участвовали команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также стала победителем турнира, в котором участвовали команды Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

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