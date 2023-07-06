Сборная Украины не прошла в финал молодёжного ЧЕ по футболу

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В полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу Испания показала уверенную игру, победив Украину со счетом 5:1. Встреча состоялась в Бухаресте в среду.

Фото: www.goal. com/tr/galeri-listesi/fifa-uelkeler-siralamasi-tuerkiye-kacinci-sirada-haziran/1wsjo6138xzgb1ixp494s8jfrh

Триумфаторами испанской команды стали Абель Руис на 17-й минуте, Оян Санчет на 24-й минуте, Антонио Бланко на 54-й минуте, Аймар Орос на 68-й минуте и Серхио Гомес на 78-й минуте. Артем Бондаренко из Украины сумел попасть в ворота соперника на 13-й минуте, но не смог предотвратить поражение своей команды.

В другом полуфинальном матче сборная Англии одержала убедительную победу над сборной Израиля со счетом 3:0. В настоящее время Чемпионат Европы совместно проводят Румыния и Грузия. Долгожданный финал состоится в Батуми 8 июля. В турнире участвуют исключительно игроки, родившиеся 1 января 2000 года или позже.

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Spain vs Ukraine 5-1 Hіghlіghts & All Goals | Euro Under 21 Semi Final 2023