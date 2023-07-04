Международный олимпийский комитет (МОК) выиграет от позиции, занятой международными спортивными федерациями в отношении участия российских и белорусских спортсменов под их собственными знаменами. Франческо Риччи Битти, президент Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF), заявил об этом Inside the Games во вторник.
"Позиция федераций, которые пытаются адаптировать некоторых нейтральных спортсменов для участия в соревнованиях, следуя рекомендациям МОК с определенной гибкостью в зависимости от вида спорта, является важным вкладом, который семья международных федераций вносит в олимпийское движение для более комфортного решения вопроса о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже", — отметил Риччи Битти.
28 марта МОК рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только в качестве нейтральных спортсменов, а именно тех, кто публично не выражал поддержку спецоперации в Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
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