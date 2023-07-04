Президент ASOIF заявил о необходимости допуска россиян на Олимпиаду в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) выиграет от позиции, занятой международными спортивными федерациями в отношении участия российских и белорусских спортсменов под их собственными знаменами. Франческо Риччи Битти, президент Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF), заявил об этом Inside the Games во вторник.

Фото: maxpixel.net

"Позиция федераций, которые пытаются адаптировать некоторых нейтральных спортсменов для участия в соревнованиях, следуя рекомендациям МОК с определенной гибкостью в зависимости от вида спорта, является важным вкладом, который семья международных федераций вносит в олимпийское движение для более комфортного решения вопроса о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже", — отметил Риччи Битти.

28 марта МОК рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только в качестве нейтральных спортсменов, а именно тех, кто публично не выражал поддержку спецоперации в Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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