Павел Каманцев, руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), ответил на вопрос об объяснении ошибок арбитров.

"Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять.", — заявил Каманцев в беседе с корреспондентом Championat Ильей Никульниковым.