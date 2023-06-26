Павел Каманцев, руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), ответил на вопрос об объяснении ошибок арбитров.
"Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять.", — заявил Каманцев в беседе с корреспондентом Championat Ильей Никульниковым.
Напомним, что новый сезон Российской премьер-лиги стартует 23 июля.
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