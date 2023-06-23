Перес: никогда не сдаваться — часть нашей ДНК

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с речью на церемонии выпуска 17-го выпускного класса школы Real Madrid Universidad Europea.

Фото: www.football-espana. net/2022/08/02/florentino-perez-to-testify-against-former-barcelona-president-in-neymar-court-case

"В "Реале" мы всегда верим, что невозможного не существует. Если проявить настойчивость и самоотверженность, мы сможем добиться всего, к чему стремимся. Никогда не сдаваться — часть нашей ДНК. Вот как мы пришли к этому, чтобы быть клубом с 25 европейскими кубками: 14 в футболе и 11 — в баскетболе", — цитирует Переса пресс-служба клуба.

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