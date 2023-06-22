УЕФА наказал "Вест Хэм" за поведение фанатов

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" был наказан за неподобающее поведение болельщиков во время финала Лиги конференции, сообщает пресс-служба УЕФА. Английскому клубу запретили продавать билеты на следующие два выездных матча в еврокубках.

Главный инцидент игры произошел в первом тайме финального матча с "Фиорентиной", когда болельщики "Вест Хэма" начали бросать на поле пластиковые пивные стаканчики. Капитан "Виолы" Кристиано Бираги получил травму, когда готовился выполнить угловой удар. Стаканчик ударил итальянского защитника по затылку, в результате чего потекла кровь.

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