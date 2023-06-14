Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который в настоящее время играет за миланский "Интер", по слухам, рассматривает возможность перехода в "Аль-Наср".
По данным Goal, Лукаку отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с клубом. Саудовская команда предложила ему зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон и двухлетнее соглашение.
Отмечается, что Лукаку уже провел первые переговоры с "Аль-Наср". Сообщается, что условия благоприятны для бельгийского игрока, хотя в настоящее время он имеет контракт с "Челси" до 2026 года. Лондонский клуб намерен получить за игрока трансферную сумму в размере не менее 50 млн евро.
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